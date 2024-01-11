Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Jika Bank Bangkrut, Nasabah Harus Bagaimana?

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |07:18 WIB
Jika Bank Bangkrut, Nasabah Harus Bagaimana?
Ilustrasi jika bank bangkrut (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Jika bank bangkrut, nasabah harus bagaimana? Hal ini pernah kejadian di beberapa perbankan nasional. Dalam hal ini nasabah yang menyimpan uangnya di bank wajib memenuhi syarat 3T.

Syarat ini terdiri dari Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat Bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan nasabah Tidak melakukan tindakan yang merugikan bank, seperti memiliki kredit macet.

Lantas, jika bank bangkrut, nasabah harus bagaimana?

Hal pertama yang harus dilakukan oleh nasabah jika bank tempat menabung bangkrut adalah mengakses aplikasi “Status Simpanan Layak Bayar/Tidak Layak Bayar” pada laman resmi LPS: www.lps.go.id.

Melalui aplikasi tersebut, nasabah dapat mengetahui apakah tabungannya layak bayar atau tidak. Sebagai informasi, LPS mengumumkan status simpanan layak bayar secara bertahap maksimal 90 hari kerja sejak bank dinyatakan bangkrut oleh otoritas pengawas.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178491//ojk-btAY_large.jpg
Bos OJK soal Efek Dana Rp200 Triliun Purbaya: Kredit Naik dan Bunga Bank Himbara Turun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178427//pramono_anung-hDY5_large.jpg
Dana Mengendap Rp14,6 Triliun di Bank Jakarta, Pramono: Purbaya Benar 1.000%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/320/3178392//purbaya-VCKN_large.jpg
Jawab Dedi Mulyadi soal Uang Rp4,1 Triliun Mengendap di Bank, Purbaya: Periksa Saja Sendiri!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/320/3177701//ojk-vkdm_large.jpg
OJK Minta Fintech hingga Bank Berantas Rentenir, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/320/3177622//purbaya-UxNE_large.jpg
Purbaya Kritik OJK dan BI: Alat Ukur Likuiditas Perbankan Selama Ini Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177187//bank_btn_syariah-vbzH_large.jpg
BTN Syariah Catat Pembiayaan Rp50,1 Triliun Jelang Spin-off
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement