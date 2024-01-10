Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Begini Cara Bank Muamalat Maksimalkan Potensi Ekosistem Haji dan Umrah

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Rabu, 10 Januari 2024 |09:10 WIB
Begini Cara Bank Muamalat Maksimalkan Potensi Ekosistem Haji dan Umrah
Upaya Bank Muamalat maksimalkan potensi haji dan umrah (Foto: Bank Muamalat)
A
A
A

 

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memacu pertumbuhan tabungan haji sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan volume porsi haji. SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, pihaknya akan menyiapkan produk baru untuk tabungan pendaftaran haji dan pelunasan haji.

Contohnya adalah tabungan dalam bentuk mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS). Selain itu, akan ada produk tabungan yang dipaketkan (bundling) dengan bancassurance.

Bank Muamalat juga akan menggenjot kerja sama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi serta sebagai mitra aggregator akuisisi tabungan haji dengan paket yang menarik.

“Dengan berbagai inisiatif tersebut, tabungan haji kami targetkan dapat tumbuh lebih dari 15% pada tahun ini, atau meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan pertumbuhan pada tahun lalu,” ujarnya.

Dedy menjelaskan, sebagai pionir bank syariah di Tanah Air yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pihaknya ingin memaksimalkan potensi yang ada di dalam ekosistem haji dan umrah. Selain kemudahan perencanaan haji melalui Tabungan iB Hijrah Haji, Bank Muamalat juga gencar mengkampanyekan program #HajiAnakHebat dalam rangka mendorong persiapan ibadah haji anak sedini mungkin.

Selanjutnya, nasabah yang mendaftarkan porsi haji di Bank Muamalat akan dibekali dengan kartu Shar-E debit Ihram yang dapat digunakan untuk bertransaksi di Tanah Suci. Kartu ini dapat digunakan di mesin ATM milik Bank Al Rajhi yang tersebar di Makkah, Madinah dan Jeddah serta tersedia pilihan transaksi berbahasa Indonesia..

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/09/320/3137643/bank_muamalat-kn5X_large.jpg
Bank Muamalat Jalankan 5 Maqashid Syariah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/320/3130664/bank_muamalat-GoeH_large.jpg
Cara Bank Muamalat Fasilitasi Umrah Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/278/3126737/bank_muamalat-yxjo_large.jpg
Laba Sebelum Pajak Bank Muamalat Naik 45% Jadi Rp20,4 Miliar di 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/25/320/3125639/bank_muamalat-u42R_large.jpg
Bank Muamalat Pastikan Kesiapan Uang Tunai di Lebaran 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/14/320/3122531/bank_muamalat-tFMe_large.jpg
Transaksi Ziswaf Muamalat DIN Naik 27,5%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/320/3120592/muamalat-3ySr_large.jpg
Cara Bank Muamalat Tingkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement