HOME FINANCE SMART MONEY

Apakah Uang Boleh Dicuci dan Disetrika?

Meliana Tesa , Jurnalis-Kamis, 11 Januari 2024 |22:07 WIB
Apakah Uang Boleh Dicuci dan Disetrika?
Apakah Uang Boleh Dicuci dan Disetrika? (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Apakah uang boleh dicuci dan disetrika? Seringkali ditemukan beberapa orang pernah mencuci bahkan menyetrika uang kertas yang dimiliki.

Biasanya, mereka melakukan hal itu saat uang kertas yang dimiliki basah atau kotor sehingga mencuci dan menyetrika menjadi pilihan agar uang kertas yang dimiliki dapat kembali seperti sedia kala.

Mereka berpikir bahwa dengan mencucinya akan menjaga kebersihan dan kesehatan dari kotoran dan kuman yang tertempel pada uang kertas tersebut. Artinya, uang fisik berupa kertas dapat menjadi tempat berkumpulnya bakteri dan kuman.

Lantas, apakah uang boleh dicuci dan disetrika?

Berikut ini Okezone telah merangkum dari beberapa sumber, pada Kamis (11/1/2024), uang rupiah seharusnya tidak boleh dicuci dan disetrika. Selain akan merusak nilai rupiah, uang kertas yang dicuci dapat merusak bahan dan tinta yang digunakan dalam proses pembuatannya.

Mengutip dari postingan akun media sosial X @bank_indonesia pada 29 Mei 2020, dikatakan bahwa uang rupiah hendaknya tidak untuk disetrika. Hal ini dikarenakan uang rupiah merupakan simbol negara.

"Duuhh #SobatRupiah, uang Rupiah jangan disamakan dengan kain jemuran dong. Untuk selanjutnya mari sama-sama kita jaga & rawat Rupiah kita dengan cara 5J. Jangan disetrika lagi yaa uang kamu. Yukk cintai Rupiah kita karena uang Rupiah merupakan simbol Kedaulatan Negara kita lho," tulis keterangannya.

Halaman:
1 2
