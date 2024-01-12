Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Waspada Pelemahan IHSG, Intip Saham Pilihan Berikut

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |07:48 WIB
Waspada Pelemahan IHSG, Intip Saham Pilihan Berikut
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi melemah (Ilustrasi: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi melemah pada perdagangan Jumat (12/1/2024). IHSG diperkirakan melanjutkan fase koreksi sebelumnya menuju 7.111 karena ditutup di bawah garis SMA-20 pada perdagangan kemarin.

Adapun, level support IHSG berada di 7.111, 7.021 dan 6.931. Sementara level resistennya di 7.300, 7.422 dan 7.503.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan sejumlah saham untuk bisa dicermati antara lain, hold atau take profit sebagian pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di level Rp9.800 sebagai target harga terdekat. BBCA dapat melanjutkan penguatan wave i dari (iii) menuju Rp9.800 selama harga masih di atas Rp9.475.

Kemudian, Ivan juga merekomendasikan saham perbankan lainnya yakni hold atau accumulative buy pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) di rentang harga Rp5.450-Rp5.500 dengan target harga terdekat di Rp5.800. BBNI akan membuka jalan terhadap rally wave [iii] apabila menembus ke atas resisten Fibonacci terdekat di level Rp5.800.

Juga, hold atau trading buy pada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) di rentang harga Rp6.200-Rp6.300 dengan target harga terdekat di Rp6.600. BMRI akan melanjutkan pembentukan wave v dari (iii) menuju Rp6.750-Rp7.050 apabila harga masih di atas level Rp6.100 sebagai support terdekat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/01/278/2963743/ihsg-awal-bulan-berpotensi-menguat-DyWr3o8o72.jpg
IHSG Awal Bulan Berpotensi Menguat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963462/ihsg-naik-ke-level-7-207-pada-akhir-januari-2024-6lByeN3qaa.jpg
IHSG Naik ke Level 7.207 pada Akhir Januari 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/31/278/2963293/ihsg-sesi-i-makin-menguat-ke-level-7-205-V7PQYSBogy.jpg
IHSG Sesi I Makin Menguat ke Level 7.205
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962894/ihsg-finish-di-zona-hijau-pada-level-7-192-cAyrv24L8l.jpg
IHSG Finish di Zona Hijau pada Level 7.192
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/30/278/2962719/ihsg-sesi-i-menguat-ke-7-184-AhVGmErD8d.jpg
IHSG Sesi I Menguat ke 7.184
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/29/278/2962346/ihsg-hari-ini-ditutup-menguat-ke-7-157-4T6OkBB7Do.jfif
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke 7.157
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement