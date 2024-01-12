Waspada Pelemahan IHSG, Intip Saham Pilihan Berikut

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini diprediksi melemah pada perdagangan Jumat (12/1/2024). IHSG diperkirakan melanjutkan fase koreksi sebelumnya menuju 7.111 karena ditutup di bawah garis SMA-20 pada perdagangan kemarin.

Adapun, level support IHSG berada di 7.111, 7.021 dan 6.931. Sementara level resistennya di 7.300, 7.422 dan 7.503.

Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova merekomendasikan sejumlah saham untuk bisa dicermati antara lain, hold atau take profit sebagian pada saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di level Rp9.800 sebagai target harga terdekat. BBCA dapat melanjutkan penguatan wave i dari (iii) menuju Rp9.800 selama harga masih di atas Rp9.475.

Kemudian, Ivan juga merekomendasikan saham perbankan lainnya yakni hold atau accumulative buy pada saham PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) di rentang harga Rp5.450-Rp5.500 dengan target harga terdekat di Rp5.800. BBNI akan membuka jalan terhadap rally wave [iii] apabila menembus ke atas resisten Fibonacci terdekat di level Rp5.800.

Juga, hold atau trading buy pada saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) di rentang harga Rp6.200-Rp6.300 dengan target harga terdekat di Rp6.600. BMRI akan melanjutkan pembentukan wave v dari (iii) menuju Rp6.750-Rp7.050 apabila harga masih di atas level Rp6.100 sebagai support terdekat.