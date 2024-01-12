Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Hotel Griptha Kudus (GRPH) Pasang Harga IPO Rp103/Saham

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |10:14 WIB
Hotel Griptha Kudus (GRPH) Pasang Harga IPO Rp103/Saham
JAKARTAPT Griptha Putra Persada Tbk (GRPH) bakal melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan pengelola properti hotel terbesar di Kota Kudus, Jawa Tengah berencana melepas maksimal 20% sahamnya ke publik atau sebanyak-banyaknya 200.000.000 saham baru.

Adapun harga penawaran final telah ditetapkan sebesar Rp103 per lembar sahamnya, dengan target perolehan dana sebesar Rp20,6 miliar. Pada aksi korporasi ini Perseroan menunjuk PT Elit Sukses Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Direktur Utama PT Elit Sukses Sekuritas Effendy Irawan mengatakan harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Pemegang Saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Untuk tujuan perhitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (bookbuilding) yang dimulai pada tanggal 20 – 28 Desember 2023 agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan.

Dalam Penawaran Awal Saham, Perseroan menetapkan rentang harga sebesar Rp100 sampai dengan Rp105 per saham.

“Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp103,- (seratus tiga Rupiah) dan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor,” katanya melalui siaran pers, Jumat (12/1/2024).

