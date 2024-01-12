Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

12 Daerah dengan UMR Tertinggi di Indonesia 2024

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |21:15 WIB
12 Daerah dengan UMR Tertinggi di Indonesia 2024
12 Daerah dengan UMR Tertinggi di Indonesia 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - 12 daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia 2024. Upah Minimum Regional (UMR) selalu menjadi sorotan terutama bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini sebab UMR menjadi patokan utama untuk mengetahui berapa gaji yang akan didapat jika bekerja di suatu daerah.

UMR sendiri adalah upah minimum yang didapatkan di suatu provinsi dan kabupaten yang didapatkan pekerja dibawah 1 tahun masa kerja.

Namun, setelah diberlakukannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000, UMR telah dipecah menjadi Upah Minimum Provinsi (UMP) yang diatur langsung oleh gubernur dan Upah Minimal Kabupaten atau Kota yang dirancang oleh bupati atau wali kota dan kemudian disahkan oleh gubernur.

UMR dibuat berdasarkan Surat Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor B-M/243/HI.01.00/XI/2023 tentang Penyampaian lnformasi Tata Cara Penetapan Upah Minimum Tahun 2024.

Keputusan tersebut berdasarkan hasil diskusi bersama antara seluruh pemerintah kabupaten atau kota, pemerintah provinsi, para pengusaha, serta perwakilan serikat buruh.

12 daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia 2024 kini menjadi sorotan penting. Selama ini list daftar UMR tertinggi tak banyak mengalami perubahan.

12 daerah dengan UMR tertinggi di Indonesia 2024, kota apa saja? Berdasarkan rangkuman Okezone, Jumat (12/1/2024), berikut listnya:

1. Kota Bekasi: Rp5.343.43

2. Kabupaten Karawang: Rp5.257.83

3. Kabupaten Bekasi: Rp5.219.26

4. DKI Jakarta: Rp5.067.381

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177513/ketua_den_luhut-ahdv_large.jpg
Pesan Luhut ke Prabowo soal Kenaikan UMP 2026: Jangan Mau Diatur Buruh 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/320/3177317/luhut-TCwt_large.png
Luhut Minta Prabowo Jangan Mau Diatur Buruh soal Kenaikan UMP 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/320/3172606/gaji_asn_dan_pejabat_naik-kTL9_large.jpg
4 Fakta UMP 2026 Bakal Naik 8 Persen 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171697/menaker_soal_upah_minimum_2026-o0ET_large.jpg
Upah Minimum 2026 Bakal Naik? Ini Jawaban Menaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/320/3171656/rupiah-5IiU_large.jpg
Sinyal Upah Minimum 2026 Naik 8%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/320/3164701/rupiah-0g38_large.png
3 Fakta UMP 2026 Dituntut Naik 10,5 Persen
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement