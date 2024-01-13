Advertisement
MARKET UPDATE

IHSG Sepekan Anjlok 1,49%

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 13 Januari 2024 |08:09 WIB
IHSG Sepekan Anjlok 1,49%
IHSG sepekan melemah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sepekan anjlok 1,49% ke level 7.241 dari level 7.350. Namun, data perdagangan saham Bursa Efek Indonesia (BEI) selama sepekan periode tanggal 8 sampai dengan 12 Januari 2024 masih ditutup pada zona positif.

Peningkatan tertinggi dalam sepekan terjadi pada rata-rata nilai transaksi harian saham dan IHSG mengalami penurunan.

"Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) penutupan pekan ini mengalami perubahan sebesar 1,49% menjadi berada pada posisi 7.241,138 dari 7.350,619 pada penutupan pekan lalu," tulis Pj. S. Sekretaris Perusahaan BEI, Kautsar Primadi Nurahmad dalam keterangan tertulis, Jumat (12/1/2024).

Adapun rata-rata nilai transaksi harian saham yang mengalami peningkatan sebesar 17,20% menjadi Rp9,78 triliun dari 8,34 triliun pada sepekan yang lalu.

Peningkatan turut terjadi pada rata-rata frekuensi transaksi harian saham sebesar 5,23% menjadi 1.214.622 kali transaksi dari 1.154.208 kali transaksi pada sepekan lalu.

Rata-rata volume transaksi harian saham mengalami peningkatan sebesar 3,26% selama sepekan, menjadi 16,81 miliar lembar saham dari 16,28 miliar lembar saham.

