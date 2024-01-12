Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 7.220

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Jum'at, 12 Januari 2024 |11:56 WIB
Jeda Makan Siang, IHSG Sesi I Menguat Tipis ke Level 7.220
IHSG sesi I hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,01% atau 0,76 poin kel level 7.220 perdagangan sesi pertama, Jumat (12/1/2024).

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 9,56 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp4,94 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 709.151 kali. Adapun, sebanyak 226 saham harganya naik, 257 saham harganya turun dan 258 saham lain harganya stagnan.

Meski indeks menguat, mayoritas sektor mengalami koreksi dengan sektor infrastruktur terkoreksi 0,87%, sektor non siklikal dan transportasi kompak melemah 0,48%, sektor properti turun 0,46%, sektor siklikal turun 0,42% dan sektor kesehatan turun 0,21%. Sementara itu, sektor energi naik 0,81%, sektor industri naik 0,58%, sektor keuangan naik 0,31%, sektor teknologi naik 0,22% dan sektor bahan baku naik 0,20%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,40% ke level 973, indeks IDX30 naik 0,52% ke level 501, indeks MNC36 naik 0,44% ke level 371, sedangkan indeks JII turun 0,09% ke level 523.

Adapun, tiga saham yang menempati posisi top gainers yaitu PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk (ACRO) naik 17,93% ke Rp171, PT Widiant Jaya Krenindo Tbk (WIDI) naik 9,62% ke Rp57, dan PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) naik 9,60% ke Rp137.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
