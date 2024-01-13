Daftar Singkatan Nama Jalan Tol di Jawa Barat, dari Jagorawi hingga Getaci

JAKARTA – Daftar singkatan nama Jalan Tol di Jawa Barat penting diketahui agar tidak salah tujuan. Jalan tol sering kali disingkat untuk memudahkan penyebutan dan mengingatnya.

Salah satu contohnya adalah Tol Padaleunyi jalan yang merupakan singkatan dari Padalarang - Cileunyi. Penyingkatan nama - nama tol ini merupakan solusi yang tepat untuk masyarakat dapat membantu dalam komunikasi dan navigasi saat melakukan perjalanan jauh.

Dikutip dari akun Instagram resmi Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat @kemenpupr, Sabtu (13/1/2024) berikut singkatan nama jalan tol yang ada di Jawa Barat.

1. Tol Jagorawi

Jakarta,Bogor dan Ciawi

2. Tol Cipali

Cikopo - Palimanan

3. Tol Cipularang

Cikampek - Purwakarta - Padalarang

4. Tol Purbaleunyi

Purwakarta - Bandung - Cileunyi

5. Tol Padaleunyi

Padalarang - Cileunyi