Ternyata Segini Harga Uang Kertas Rp50.000 Gambar Soeharto jika Dijual

JAKARTA - Ternyata segini harga uang kertas Rp50.000 gambar Soeharto jika dijual. Adapun uang pecahan Rp50.000 bergambar mantan Presiden kedua ini pertama kali diterbitkan pada 22 Februari 1993 untuk memeringati 25 Tahun Indonesia Membangun.

Untuk itu beberapa kolektor ingin memiliki uang kertas pecahan Rp50.000. Padahal uang pecahan ini tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Lantas berapa harganya?

Ternyata segini harga uang kertas Rp50.000 gambar Soeharto jika dijual berbeda dalam toko online. Untuk Tokopedia dijual dari Rp33.000 hingga Rp30 juta.

Sedangkan Bukalapak terendahnya yakni Rp90.000 sedangkan tertinggi dijual Rp1,5 juta. Selain itu Shopee hanya dijual sebesar Rp10.000 sampai Rp90.000.

Sementara itu bentuk uang sisi depan dan belakang dominasi warna biru muda. Sisi depan bergambar Soeharto (Bapak Pembangunan Indonesia), bagian kanan bawah terdapat tulisan PERUM PERCETAKAN UANG RI IMP 1995. Sisi belakang bergambar Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Nomor seri KAN159692 serta Emisi tahun 1995.