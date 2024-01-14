Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Pinjol Ilegal Ditutup Sepanjang 2023 hingga Pemblokiran 85 Rekening

Fadila Nur Hasan , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |03:36 WIB
3 Fakta Pinjol Ilegal Ditutup Sepanjang 2023 hingga Pemblokiran 85 Rekening
85 rekening diblokir karena pinjol (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Sejak September 2023, telah dilakukan pemblokiran lebih dari 85 rekening. Hal itu dilakukan karena adanya pinjaman online (pinjol) ilegal yang sedang marak terjadi.

Sebelumnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menghimbau kepada masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman online sebaiknya meminjam ke pinjol legal agar keamanan datanya terjaga.

Berdasarkan penelusuran Okezone, Minggu (14/1/2024) Berikut 3 Fakta Pinjol Ilegal ditutup sepanjang 2023 hingga pemblokiran 85 rekening pinjol

1. Untuk meminimalisir Pinjol Ilegal

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sejak September 2023, OJK telah meminta perbankan melakukan pemblokiran terhadap lebih dari 85 rekening yang diduga terkait dengan pinjaman online ilegal dan lebih dari 4.000 rekening diduga terkait judi online.

"Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalisir dan membatasi ruang gerak pelaku melalui sistem perbankan," ujar Dian dalam Konferensi pers Hasil RDK Bulanan Desember 2023, Minggu (14/1/2024).

Halaman:
1 2
