China Terbitkan Uang Koin dan Kertas Edisi Tahun Naga Kayu, Ini Penampakannya

JAKARTA - China menerbitkan koin dan uang kertas edisi tahun naga kayu. Masyarakat antusias menukarkan uang mereka sebagai kenang-kenangan.

Melansir dari laman Instagram @chinaembassy_indonesia pada Minggu, (14/01/2024), bank sentral China mengeluarkan uang koin paduan logam dan uang kertas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perayaan tahun Naga 2024.

Besaran koin yang diterbitkan adalah 10 Yuan dan uang kertas sebesar 20 Yuan. Keduanya memiliki ciri khas naga sebagai bentuk shio pada tahun 2024.

Edisi uang ini membuat warga Tiongkok berbondong-bondong menukarkan uang mereka. Pasalnya, edisi tersebut sudah dapat ditukarkan sejak beberapa hari lalu, tepatnya Selasa, 9 Januari 2024.

Lantas postingan ini pun dibanjiri komentar, mulai dari warga Tiongkok sendiri hingga masyarakat Indonesia. Seluruh komentar berisi pujian pada uang tersebut karena memiliki desain yang unik dan menarik.