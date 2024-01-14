Menperin Optimis Kinerja Manufaktur Capai 5,8% di 2024

JAKARTA - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita optimis kinerja industri manufaktur bisa mencapai target 5,8% pada tahun 2024 di tengah tantangan dampak geoekonomi dan geopolitik global.

Optimisme itu disampaikan Menperin menyusul peran industri manufaktur sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi nasional selama ini.

"Alhamdulillah, industri manufaktur bisa dikelola bersama dengan baik, sehingga pertumbuhannya terus meningkat. Ini yang harus menjadi fokus dan perhatian kita bersama ke depannya," kata Menperin dalam keterangan dikutip Antara, Minggu (14/1/2024).

Menperin mengemukakan, peran penting industri manufaktur nasional tercermin dari kontribusinya yang tergolong paling besar terhadap PDB nasional, dengan capaian 16,83 persen pada triwulan III tahun 2023.

Pada periode yang sama, pertumbuhan industri manufaktur menembus 5,02 persen, mampu melampaui pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di angka 4,94 persen.