Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung Green Energy, Ini Strategi Ganjar Efektif Bangun Kemandirian Energi Desa

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Minggu, 14 Januari 2024 |21:26 WIB
Dukung Green Energy, Ini Strategi Ganjar Efektif Bangun Kemandirian Energi Desa
Ganjar Pranowo Bertemu Warga (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan kisah yang selama ini belum terungkap, terkait kemandirian energi desa serta kaitannya dengan persoalan tambang Wadas dan Semen Rembang.

Banyak yang belum tahu, Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, sudah berhasil mendorong program ekonomi hijau dan kemandirian energi dari lingkup desa.

Kisah yang belum terungkap ini disampaikan Ganjar saat menerima tantangan dari Pemuda Perintis untuk berdialog langsung di Pos Block, Sawah Besar, Jakarta pada Minggu (14/1/2024).

Awalnya, seorang remaja anggota Pemuda Perintis menyampaikan tentang catatan Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah yang telah membangun 2.369 desa mandiri energi, mulai dari tenaga surya, hydro, panas bumi, hingga sampah.

Manfaat dari program ini adalah biaya listrik murah, diversifikasi ekonomi, pengembangan industri baru, lapangan kerja baru, perbaikan lingkungan udara dan tanah, hingga penurunan biaya kesehatan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/320/2973476/harga-beras-tembus-rp19-ribu-per-kg-ganjar-minta-pemerintah-gelar-operasi-pasar-ZpLyakd3AA.jpg
Harga Beras Tembus Rp19 Ribu per Kg, Ganjar Minta Pemerintah Gelar Operasi Pasar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967806/4-fakta-ahok-pilih-ganjar-dan-mundur-dari-pertamina-AsxMNqfEGk.jpg
4 Fakta Ahok Pilih Ganjar dan Mundur dari Pertamina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967839/diskusi-dengan-walhi-ganjar-sepakat-hilirisasi-sumber-daya-alam-untuk-kesejahteraan-rakyat-c529gEV00a.jpg
Diskusi dengan Walhi, Ganjar Sepakat Hilirisasi Sumber Daya Alam untuk Kesejahteraan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/09/320/2967830/ganjar-terima-aspirasi-walhi-soal-sda-dan-lingkungan-hidup-LQJrEHgMRw.jpg
Ganjar Terima Aspirasi Walhi Soal SDA dan Lingkungan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/455/2967581/umkm-bisa-maju-ganjar-di-jateng-sudah-ada-yang-ekspor-ke-belgia-jHAIMrjCIj.jpg
UMKM Bisa Maju, Ganjar: Di Jateng Sudah Ada yang Ekspor ke Belgia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/08/320/2967506/diskusi-soal-umkm-alam-ganjar-sambangi-kampung-raja-praingu-PSWkMfT6jm.jpg
Diskusi Soal UMKM, Alam Ganjar Sambangi Kampung Raja Praingu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement