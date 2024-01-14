Dukung Green Energy, Ini Strategi Ganjar Efektif Bangun Kemandirian Energi Desa

JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyampaikan kisah yang selama ini belum terungkap, terkait kemandirian energi desa serta kaitannya dengan persoalan tambang Wadas dan Semen Rembang.

Banyak yang belum tahu, Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, sudah berhasil mendorong program ekonomi hijau dan kemandirian energi dari lingkup desa.

Kisah yang belum terungkap ini disampaikan Ganjar saat menerima tantangan dari Pemuda Perintis untuk berdialog langsung di Pos Block, Sawah Besar, Jakarta pada Minggu (14/1/2024).

Awalnya, seorang remaja anggota Pemuda Perintis menyampaikan tentang catatan Ganjar selama menjadi Gubernur Jawa Tengah yang telah membangun 2.369 desa mandiri energi, mulai dari tenaga surya, hydro, panas bumi, hingga sampah.

Manfaat dari program ini adalah biaya listrik murah, diversifikasi ekonomi, pengembangan industri baru, lapangan kerja baru, perbaikan lingkungan udara dan tanah, hingga penurunan biaya kesehatan.