RI Bangun Tanggul Raksasa Supaya Tak Tenggelam, Berikut Faktanya

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah berencana membangun tanggul pantai dan tanggul laut. Hal ini sebagai salah satu proyek jangka panjang.

Airlangga menjelaskan bahwa mega proyek tersebut dibuat untuk mengatasi adanya ancaman dari bencana alaman, seperti banjir rob dan penurunan muka tanah (land subsidence) di wilayah utara Pulau Jawa.

“Pemerintah telah menyiapkan skenario jangka panjang untuk memitigasi risiko bencana perubahan iklim di pantura Jawa melalui konsep pembangunan giant sea wall atau tanggul laut,” tutur Airlangga dalam acara seminar nasional di Jakarta, ditulis Minggu 14 Januari 2024.

