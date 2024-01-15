Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Kisaran Bayaran Fantastis Mamah Dedeh sebagai Pendakwah

Rina Anggraeni , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |08:05 WIB
Segini Kisaran Bayaran Fantastis Mamah Dedeh sebagai Pendakwah
Bayaran Mama Dedeh jadi pendakwah (Foto: InewsTv)
A
A
A

JAKARTA - Segini kisaran bayaran fantastis Mamah Dedeh sebagai pendakwah. Dalam hal ini seorang netizen di Twitter @jajang_jahroni mengungkapkan tarif bayaran Ustadzah Dedeh Rosidah Syarifudin alias Mamah Dedeh.

Adapun pemilik akun twitter @jajang_jahroni adalah salah satu mahasiswi di Boston University menyebutkan biaya ceramah Mamah Dedeh. Lantas berapa besarannya?

Ternyata segini kisaran bayaran fantastis Mamah Dedeh sebagai pendakwah yakni Rp40 juta untuk sekali ceramah.

Sebagai informasi, Mamah Dedeh lahir di Ciamis pada 5 Agustus 1951 dengan nama Dede Rosidah. Ayahnya merupakan seorang tokoh agama yaitu Kiai Sujai. Tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beragama membuat Mamah Dedeh akrab dengan rutinitas ceramah sejak kecil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement