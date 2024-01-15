Segini Kisaran Bayaran Fantastis Mamah Dedeh sebagai Pendakwah

JAKARTA - Segini kisaran bayaran fantastis Mamah Dedeh sebagai pendakwah. Dalam hal ini seorang netizen di Twitter @jajang_jahroni mengungkapkan tarif bayaran Ustadzah Dedeh Rosidah Syarifudin alias Mamah Dedeh.

Adapun pemilik akun twitter @jajang_jahroni adalah salah satu mahasiswi di Boston University menyebutkan biaya ceramah Mamah Dedeh. Lantas berapa besarannya?

Ternyata segini kisaran bayaran fantastis Mamah Dedeh sebagai pendakwah yakni Rp40 juta untuk sekali ceramah.

BACA JUGA: Ini Deretan Uang yang Tak Lagi Sah dan Berlaku Jadi Alat Pembayaran di Indonesia

Sebagai informasi, Mamah Dedeh lahir di Ciamis pada 5 Agustus 1951 dengan nama Dede Rosidah. Ayahnya merupakan seorang tokoh agama yaitu Kiai Sujai. Tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beragama membuat Mamah Dedeh akrab dengan rutinitas ceramah sejak kecil.