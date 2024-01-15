Advertisement
HOT ISSUE

Neraca Perdagangan RI Sepanjang 2023 Surplus USD36,93 Miliar

Anggie Ariesta , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |13:38 WIB
Neraca Perdagangan RI Sepanjang 2023 Surplus USD36,93 Miliar
Neraca perdagangan 2023 surplus (Foto: Shutterstock)




JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia sepanjang 2023 mengalami surplus. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan, surplus neraca dagang Indonesia hingga Desember 2023 mencapai USD36,93 miliar.

"Secara kumulatif hingga Desember 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD36,93 miliar atau lebih rendah USD17,52 miliar atau 33,46 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya," kata Pudji dalam konferensi pers, Senin (15/1/2024).

Realisasi neraca dagang sepanjang tahun ini lebih rendah dibandingkan posisi 2022 yang sebesar USD54,46 miliar atau artinya turun USD17,52 miliar.

Dengan demikian, neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 48 bulan berturut-turut sejak Mei 2020.

"Surplus Desember 2023 ini meningkat dengan bulan sebelumnya, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu," ungkap Pudji.

Surplus pada akhir 2023 lebih ditopang pada komoditas nonmigas yaitu sebesar USD5,20 miliar dengan komoditas penyumbang surplus utamanya bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan/nabati, dan besi/baja.



