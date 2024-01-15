Sandiaga Uno Pastikan Kenaikan Pajak Hiburan 40%-75% Tak Matikan Sektor Ekraf

JAKARTA – Menparekraf RI Sandiaga Uno memastikan kenaikan pajak hiburan tidak akan mematikan sektor industri ekonomi kreatif. Dia pun menyebut pemerintah hadir untuk merevisi segala bentuk masukan sudah diterima.

"Nanti beberapa jenis hiburan lain satu satu kita tangani, kita lihat jumlah lapangan kerjanya berapa kita yakinkan bahwa kita pastikan tidak akan mematikan sektor ekonomi kreatif itu policy saya," kata Sandi menjawab pertanyaan pelaku industri kreatif dalam acara 'Teman Cerita Ekraf: Berkarya Sampai Kaya' di Little League, Petogogan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (15/1/2024).

"Masukannya sudah saya terima, pemerintah hadir untuk merevisi. Per hari ini sudah ada judicial review ke MK," imbuhnya.

Sandi menegaskan bahwa industri spa bukan industri hiburan melainkan tempat kebugaran. Sehingga Ia memastikan bahwa spa tidak akan masuk kategori industri hiburan.

"Saya yakinkan kalau industri Spa bukan industri hiburan karena kalau kita ke Spa bukan mencari hiburan, tapi juga mencari kebugaran. Bukan industri hibur tapi bugar. Jadi ini bisa saya klarifikasi karena saya bisa menentukan melalui Permen saya dicek juga di Kementerian Kesehatan ada juga sehat secara tradisional jadi ini tidak masuk," ujarnya.