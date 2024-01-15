Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

8 Sumber Kekayaan Inul Daratista yang Protes Kenaikan Pajak Hiburan

Putri Syifa Amelia , Jurnalis-Senin, 15 Januari 2024 |19:23 WIB
8 Sumber Kekayaan Inul Daratista yang Protes Kenaikan Pajak Hiburan
Sumber kekayaan inul daratista (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - 8 sumber kekayaan Inul Daratista yang protes kenaikan pajak hiburan. Inul adalah seorang penyanyi lagi yang juga terjun ke dunia bisnis di berbagai bidang.

Saat ini Inul sedang ramai diperbincangkan sebab postingannya di media sosial yang mengeluhkan tingginya pajak industri hiburan yang naik 405 hingga 70%. Hal ini menimbulkan berbagai respons baik positif maupun negatif.

Pasalnya, dahulu Inul dikatakan mendukung adanya UU Ciptaker. Hal ini membuat dirinya dipandang tak konsisten.

Netizen kemudian mempertanyakan dari mana saja sumber kekayaan Inul Daratista?

Berdasarkan catatan Okezone, Senin (15/1/2024), inilah 8 sumber kekayaan Inul Daratista.

1. Penyanyi Dangdut

Tak dipungkiri lagi Inul adalah salah satu penyanyi dangdut tersohor di Indonesia. Inul eksis di kancah dangdut sejak tahun 90-an. Hingga kini pun dirinya masih sangat eksis sebagai penyanyi dan mengisi banyak acara. Tak main-main, bayaran yang didapatkannya sekali manggung sangat fantastis, bisa mencapai Rp300 juta.

2. Pembawa Acara TV

Penyanyi dangdut ini melebarkan sayapnya di dunia entertainment. Kini tidak hanya melakoni dunia tarik suara, namun juga mulai melakoni program acara TV.

3. Juri Kontes Dangdut

Sebagai penyanyi dangdut senior, tak salah jika dirinya dijadikan panutan bagi para juniornya dan dipercayai untuk menjadi dewan juri kontes dangdut. Tak kalah tinggi dari gajinya sebagai penyanyi, Inul mendapatkan bayaran Rp60 juta bahkan Rp100 juta untuk satu episodenya.

4. Iklan dan Endorsement

Sebagai penyanyi dan artis, engagement yang dimilikinya sangatlah tinggi. Sehingga tak jarang dirinya mendapatkan tawaran iklan ataupun endorsement untuk menawarkan suatu produk di media sosial miliknya.

Halaman:
1 2
