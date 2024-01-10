5 Sumber Kekayaan Tamara Bleszynski

JAKARTA - 5 Sumber Kekayaan Tamara Bleszynski. Lama tak terlihat dilayar kaca ternyata Tamara tengah sibuk menggeluti beberapa bisnisnya. Salah satunya bisnis kuliner, warung makan teh manis di Bali dengan menu khas Nusantara.

Diketahui Tamara merupakan single mom dan Artis senior yang kini karirnya di dunia akting kian meredup di usianya yang semakin bertambah yaitu 49 tahun.

Selain itu, Tamara menetap di Bali dan mendirikan sebuah warung makan yang bernama Teh Manis. Tidak mudah untuk menjadi owner dari Teh Manis karena ternyata Tamara sempat merasakan jatuh bangun dalam mendirikan usaha tersebut.

Hingga saat ini Tamara masih aktif di media sosial dan hidup sederhana di Bali. Tamara juga mengaku bahwa tidak memiliki mobil hanya mengandalkan skuter untuk digunakan sehari-hari.

Dirangkum Okezone, Rabu (10/1/2024) 5 sumber kekayaan Tamara Bleszynski sebagai berikut

1. Memiliki Kedai Teh Manis

Setelah tidak lagi tampil di layar kaca, Tamara menjalankan Bisnis Kedai Teh Manis yang beroperasi selama 5 tahun sejak pembukaan pada tahun 2019. Kedai ini menawarkan berbagai kuliner Indonesia dengan harga minuman berkisar Rp 8-25 ribu dan makanan Rp8-52 ribu per porsi.

2. Memiliki Villa di Bali

Tamara juga memiliki bisnis di dunia properti bernama Villa T7 di Canggu, Bali. Dengan pemandangan yang asri serta Villa tersebut memiliki 2 lantai.

3. Memiliki Endorsement

Tamara juga memiliki endorsement produk kuliner dan parfum lokal. Dengan memanfaatkan kepopulerannya 2.8 juta pengikut di Instagram.