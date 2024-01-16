Permintaan Naik, Emiten MARK Bidik Laba Naik 50% Tahun Ini

JAKARTA - Emiten produsen sarung tangan PT Mark Dynamic Tbk (MARK) menargetkan pertumbuhan dobel digit di 2024. Perseroan optimis target tercapai seiring dengan kenaikan permintaan sejak tahun 2024.

Perseroan memperkirakan pendapatan MARK pada 2024 sebesar Rp800 milliar. Sementara laba bersih diproyeksikan sebesar Rp250 miliar.

Manajemen memperkirakan pendapatan MARK pada 2024 akan tumbuh 30%, dengan laba bersih diperkirakan akan mengalami pertumbuhan signifikan melebihi 50% dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun pertumbuhan laba bersih tersebut belum disesuaikan dengan komponen belanja modal 2024, potensi perlambatan ekonomi global dan beban bahan baku, namun Perseroan optimis bahwa dengan strategi yang tepat dan efisien bahkan laba bersih yang dicapai bisa melebihi dari perkiraan.

Direktur MARK Ridwan Goh menyampaikan bahwa kondisi penurunan selama 2 tahun ini disebabkan karena pada tahun 2021 ketika masa pandemic mencapai puncaknya, terjadi over supply yang berdampak terhadap rasio pertumbuhan pendapatan pada tahun 2022 dan 2023.

Meskipun demikian dapat dilihat bahwa kinerja Perseroan cenderung meningkat dibandingkan masa sebelum terjadi pandemic Covid-19.

Memasuki semester 2 tahun 2023 terjadi titik balik penjualan MARK yang menunjukkan indikasi tren peningkatan.