Ganjar Pranowo Cek Harga Sembako di Pasar Pekalongan Bareng Komunitas Vespa

PEKALONGAN - Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo seru-seruan bareng ratusan Scooteris Pekalongan dan Pemalang, Jawa Tengah, Selasa (16/1/2024). Bukan sekadar untuk kopdar, mereka datang dari berbagai daerah khusus untuk menyambut Ganjar.

Capres yang diusung oleh Partai Perindo itu ke Pekalongan dan terdengar di kalangan anak-anak vespa mania. Mereka yang punya kedekatan emosional dengan Ganjar langsung berbondong-bondong menyambut Ganjar di 'pintu masuk' Pekalongan.

"Kita ingin mengenang masa lalu, kita sering riding bareng Mas Ganjar. Ini dadakan, tadi malam denger Mas Ganjar mau ke Pekalongan, temen-temen langsung kompak datang menyambut dan ingin riding bersama," ucap Hengky Tri Kurniawan, Ketua Komunitas Vespa Pemalang.

Ganjar dan anak muda, khususnya pegiat komunitas, lanjut Hengky, memang sangat dekat. Semasa jadi Gubernur Jateng, Ganjar dinilai sangat mengayomi anak muda.

Mereka juga merasakan betul bagaimana kesuksesan Ganjar selama memimpin Jawa Tengah. Ganjar selalu hadir di tengah masyarakat dan menyelesaikan problem yang ada.

"Harapan kami Pak Ganjar tetap tidak berubah. Tetap mengayomi dan dekat dengan masyarakat, dengan komunitas dan kami yakin pak Ganjar bisa menjadi pemimpin yang baik," ucapnya.

Ganjar yang tiba di lokasi sekitar pukul 10.00 WIB langsung disambut antusias. Seusai ngobrol santai, Ganjar kemudian mengendarai vespa diiringi ratusan scooteris berkeliling Pekalongan.