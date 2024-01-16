Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mantan Dirut Angkasa Pura II Diangkat Jadi Komisaris Utama Pelni

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |20:28 WIB
Mantan Dirut Angkasa Pura II Diangkat Jadi Komisaris Utama Pelni
M Awaluddin Diangkat Jadi Komut Pelni. (Foto: Okezone.com/Angksas Pura 2)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengangkat Muhammad Awaluddin sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Awaluddin menggantikan Ali Masykur Musa yang sebelumnya menduduki posisi tersebut.

Pengangkatan Awaluddin sebagai Komut Pelni tak berselang lama setelah dirinya diberhentikan sebagai Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II.

“Benar mas (Awaluddin jadi Komut Pelni), Penyerahan Salinan SK Menteri BUMN sudah ada,” ujar Kepala Kesekretariatan Perusahaan Pelni, Evan Eryanto, saat dikonfirmasi MNC Portal, Selasa (16/1/2024).

Lelaki kelahiran Jakarta itu bukan orang baru di perusahaan pelat merah. Sejak Maret 2020, Kementerian BUMN selaku pemengang saham perseroan pernah melakukan perombakan Dewan Direksi AP II.

Meski begitu, Awaluddin tetap dipertahankan memipin perusahaan yang bergerak di sektor pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa bandar udara di wilayah Indonesia Barat tersebut.

Namun, pada pada 18 November 2023 dia diberhentikan sebagai orang nomor satu di Angkasa Pura II.

Halaman:
1 2
