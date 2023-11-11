Pelni Buka Banyak Loker dari Nahkoda hingga Juru Masak, Buruan Daftar!

JAKARTA- PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) kembali membuka lowongan pekerjaan yang akan berakhir di tanggal 12 November 2023.

Dilansir dari akun Instagram milik Kementerian Ketenagakerjaan RI @kemnaker, dalam salah satu unggahan mereka menginfokan mengenai beberapa formasi yang sedang dibuka, (Sabtu 11/11/2023).

“PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) @pelni162 membuka kesempatan bagi Rekanaker untuk bergabung dalam formasi-formasi yang tersedia. Pendaftaran dibuka hingga 12 November 2023. Informasi lebih lengkap dan pendaftaran dapat dilakukan melalui tautan https://rekrutmen.pelni.co.id/ ya Rekanaker,” mengutip keterangan dalam unggahan.

Rekrutmen Pegawai Laut Kapal Perintis Status PKL Tahun 2023, dibuka dengan beberapa jabatan antara lain, Nahkoda, KKM, Mualim I, Masinis I, dan Juru Masak.

Terdapat juga beberapa persyaratan COC yang dimana akan disesuaikan dengan jabatan yang ingin diambil, antara lain, ANT II, ATT I, ANT III Manajemen, dan ATT III Manajemen.

Adanya informasi untuk seluruh pelamar Sertifikat COP Minimal, COC, Buku dan MCU wajib untuk aktif minimal 1 tahun mulai terhitung dari pendaftaran dibuka, 7 November 2023 dan akan berakhir di tanggal 12 November 2023.

Berikut ini, persyaratan umum yang harus diperhatikan oleh pelamar

1. Warga Negara Indonesia

2. Bersedia ditempatkan di seluruh Kapal Perintis yang dioperasikan PT PELNI (Persero)

3. Telah melakukan vaksin minimal dosis kedua dan melampirkan bukti vaksin

4. Sehat jasmani, Rohani, dan bebas narkoba

5. Tidak menjadi anggota pengurus partai atau terlibat politik praktis