Turun Rp13.000, Harga Emas Antam Dibanderol Rp1.121.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau turun Rp13.000 ke level Rp1.121.000 per gram pada perdagangan hari ini, Rabu (17/1/2024).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga turun Rp12.000 ke level Rp1.022.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp610.500. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.380.000, dan 10 gram Rp10.705.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.195.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp530.820.000 dan Rp1.061.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.