HOME FINANCE HOT ISSUE

Gubernur BI Buka-bukaan soal Pergerakan Rupiah Awal 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |15:12 WIB
Gubernur BI Buka-bukaan soal Pergerakan Rupiah Awal 2024
Gubernur BI buka-bukaan soal stabilitas rupiah (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTABank Indonesia mencatat stabilitas nilai tukar Rupiah terjaga, sejalan dengan konsistensi kebijakan moneter yang ditempuh bank sentral. Adapun nilai tukar rupiah diperkirakan tetap stabil dengan tren cenderung menguat.

Nilai tukar Rupiah hingga 16 Januari 2024 relatif stabil, hanya melemah 1,24% dari akhir Desember 2023, dengan kebijakan stabilisasi Bank Indonesia dan kembali masuknya aliran portofolio asing, sejalan dengan tetap menariknya imbal hasil aset keuangan domestik dan tetap positifnya prospek ekonomi Indonesia.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, perkembangan nilai tukar Rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan mata uang regional lainnya, seperti Ringgit Malaysia, Baht Thailand, dan Won Korea Selatan yang masing-masing tercatat melemah sebesar 1,95%, 2,82%, dan 3,24%.

"Ke depan, nilai tukar Rupiah akan tetap stabil dengan kecenderungan menguat didukung oleh meredanya ketidakpastian global, kecenderungan penurunan yield obligasi negara maju, dan menurunnya tekanan penguatan dolar AS," kata Perry dalam konferensi pers RDG BI di Jakarta, Rabu (17/1/2024).

1 2
