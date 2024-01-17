1.600 Karyawan Pabrik Linting Rokok Kendal Heboh dan Histeris Sambut Ganjar Pranowo

KENDAL – Calon presiden 2024 nomor urut 03 Ganjar Pranowo, yang juga diusung Partai Perindo, mendapat sambutan dari 1.600 karyawan salah satu pabrik rokok di Cepiring, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.

Kedatangan Ganjar kali ini, membuat semua karyawan heboh. Mereka histeris memanggil nama Ganjar. Bahkan mereka rela meninggalkan pekerjaan mereka sejenak untuk berswafoto bareng.

Dalam kesempatan itu, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menemui beberapa karyawan berkebutuhan khusus. Dirinya mengapresiasi kepedulian perusahaan terhadap pekerja disabilitas.

Pekerja disabilitas mendapat kesempatan dan pelayanan yang setara dengan yang lain. Hal itu yang membuat Ganjar mengapresiasi. Ganjar mendorong perusahaan-perusahaan yang lain untuk melakukan hal yang serupa.

“Tadi ada teman disabilitas yang mendapat kesempatan bekerja di sini. Saya kira itu bisa menjadi inspirasi bagi perusahaan yang lain,” ujar Ganjar, Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, bukan hanya perusahaan yang harus membuka ruang kesetaraan bagi kalangan disabilitas. Instansi pemerintah juga perlu didorong agar memberikan kesetaraan bagi disabilitas, supaya bisa bekerja dengan nyaman dan aman.