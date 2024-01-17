Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Groundbreaking Hotel IKN, Presiden: Tidak Ada Alasan bagi Investor untuk Ragu

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:51 WIB
<i>Groundbreaking</i> Hotel IKN, Presiden: Tidak Ada Alasan bagi Investor untuk Ragu
Jokowi groundbreaking jambuwuluk hotel IKN (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Jokowi melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Jambuluwuk Nusantara Hotel di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Groundbreaking tersebut menjadi awal dimulainya pembangunan hotel yang mengusung konsep modern Indonesia etnik tersebut.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirrahim pada siang hari ini peletakan batu pertama (groundbreaking) Jambuluwuk Nusantara Hotel secara resmi saya nyatakan dimulai,” kata Presiden, Rabu (17/1/2024).

Presiden meyakini kehadiran hotel tersebut akan memberikan kontribusi penting dan nyata bagi IKN dan daerah-daerah di sekitarnya. Oleh karena itu, Presiden kembali mengajak para investor untuk tidak ragu berinvestasi di IKN.

