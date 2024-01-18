Chief Talk Okezone: Ini Tantangan Perusahaan Riset Pemasaran Hadapi Era Digital

JAKARTA - Ketua Perhimpunan Riset Pemasaran Indonesia (Perpi), Resha Yogaswara, mengungkapkan tantangan yang dihadapi perusahaan riset pemasaran di era digital.

Dalam situasi politik global yang tidak menentu, investor dan manajemen eksekutif lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan bisnis. Namun, perusahaan riset pemasaran tetap aktif dengan fokus pada pemantauan pasar yang ada dan inovasi ke depan.

Menurut Resha, digitalisasi memainkan peran penting dalam perusahaan riset pemasaran. Perusahaan-perusahaan ini lebih fokus pada pengelolaan harga dan strategi harga yang efisien. Selain itu, big data dan data science menjadi fokus utama. Namun, tantangan utamanya adalah memahami nilai sebenarnya dari data dan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat.

"Untuk menghadapi tantangan ini, perusahaan riset pemasaran perlu mengembangkan kemampuan analisis data yang kuat. Mereka harus mampu mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasikan data dengan cermat untuk mendapatkan wawasan yang berharga," kata Resha dalam Chief Talk Okezone di iNews Tower, Jakarta, Kamis (18/1/2024).

Dia menjelaskan perusahaan riset pemasaran juga dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat di era digital. Dengan adanya internet dan media sosial, informasi dapat dengan mudah diakses oleh konsumen.