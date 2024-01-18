Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Paksa Karyawan Berhenti, Perusahaan Ini Sengaja Pindah Kantor ke Daerah Terpencil

Nurul Amirah Nasution , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |15:43 WIB
Paksa Karyawan Berhenti, Perusahaan Ini Sengaja Pindah Kantor ke Daerah Terpencil
Perusahaan di China paksa karyawan mengundurkan diri (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Sebuah perusahaan di China memindahkan kantornya ke daerah pegunungan yang terpencil agar para karyawannya mengundurkan diri. Perusahaan ini bergerak di bidang biro periklanan yang berada di pusat kota Xi’an, provinsi Shaanxi, Tiongkok.

Melansir dari laman odditycentral.com pada Kamis (18/01/2024), hal ini disampaikan oleh mantan karyawan yang meninggalkan perusahaan karena kondisi kerja tersebut. Pria ini dikenal sebagai Chang, yang mengatakan bahwa perusahaan memberitahu mereka harus melakukan perjalanan ke lokasi baru perusahaan di Gunung Qinling.

Pasalnya, waktu tempuh untuk sampai ke lokasi tersebut membutuhkan dua jam sekali jalan. Bahkan dengan pilihan transportasi yang terbatas bagi yang tidak memiliki kendaraan pribadi, seperti mobil.

“Rekan-rekan saya yang tidak memiliki kendaraan harus bergantung pada bus yang berangkatnya setiap tiga jam dan kemudian berjalan tiga kilometer lagi melalui jalur pegunungan untuk mencapai kantor,” kata Chang.

Chang juga menambahkan bahwa naik taksi dari kereta terdekat menghabiskan biaya sekitar USD8 setara Rp124 ribu (kurs Rp15.500 per USD) dan perusahaan menolak untuk menanggung biaya tersebut.

Selain terpencil, lokasi tersebut juga minim fasilitas dasar sehingga mengharuskan pegawai perempuan pergi ke desa terdekat hanya untuk menggunakan toilet umum. Kawasan tersebut juga tidak aman karena banyaknya anjing liar, terutama setelah gelap.

Halaman:
1 2
