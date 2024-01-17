Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengangguran Anak Muda di China Naik Tajam, Ini Biang Keroknya

Meliana Tesa , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |17:38 WIB
Pengangguran Anak Muda di China Naik Tajam, Ini Biang Keroknya
Pengangguran anak muda di China naik tajam (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Pengangguran anak muda di China mengalami peningkatan sebesar 14,9% artinya sekitar 15 dari 100 anak muda tidak memiliki pekerjaan. Hal itu didominasi oleh kelompok usia 16 hingga 24 tahun.

Presiden dan Kepala Ekonom Pinpoint Asset Management, Zhiwei Zhang mengatakan dalam memo tertulisnya, situasi ini sedang mengalami kesulitan karena investasi di sektor-sektor properti berkurang. Sehingga, saat ini perekonomian lebih bergantung pada sektor manufaktur dan sektor jasa.

Transisi perubahan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menyebabkan tingkat pengangguran meningkat yang sebelumnya mencapai rekor di atas 20%.

“Transisi ini akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Pertanyaan adalah kapan transisi di sektor properti akan selesai," ujarnya, dilansir dari laman CNBC pada Rabu (17/1/2024).

Tidak hanya itu, pengangguran di tingkat perkotaan mencapai 5,1% pada bulan lalu. Hal tersebut disebabkan oleh PDB di China pada tiga bulan terakhir tidak mencapai target.

Menurut Biro Statistik Nasional Tiongkok, ekonomi China tumbuh sebesar 5,2% persen pada kuartal keempat secara tahunan. Namun belum mencapai angka yang telah ditargetkan yaitu 5,3%.

