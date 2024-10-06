Pramono Anung: 354 Ribu Warga Jakarta Nganggur, 53 Ribu Kena PHK

JAKARTA- Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung mengungkapkan 345 ribu warga Jakarta menganggur. Karena itu, dirinya ingin membuka kegiatan JobFair sekali tiga bulan di Kantor Kecamatan.

"Sebulan lebih kami berkeliling menyapa warga Jakarta, menatap wajah mereka bahkan menangis bersama mereka. kami temui fakta bahwa 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta. Bahkan di tahun 2024, 53 ribu orang diterpa badai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja)," kata Pramono saat membuka debat perdana di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (6/10/2024) malam.

"Masalah ini harus ditangani serius, dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan. dan tersedia pelatihan bersertifikat dan balai latian kerja, yang lebih modern," tambahnya.

Pram juga akan menyediakan daycare atau penitipan balita bagi orangtua yang bekerja di setiap pusat perkantoran jika terpilih nanti.