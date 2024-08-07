Angka Pengangguran Tinggi, Wapres: Imbas Perlambatan Ekonomi Global

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyatakan banyak pengangguran saat ini merupakan pengaruh dari adanya perlambatan ekonomi global. Hal ini merespon masyarakat usia produktif merasa resah dengan sulitnya mencari pekerjaan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data bahwa lebih dari 16% angka pengangguran di Indonesia disumbang oleh usia 25 hingga 29 tahun, yang masuk dalam usia produktif.

“Saya kira masalah banyaknya terjadi pengangguran ini sebenarnya, ini masalah pengaruh dari kelambatan ekonomi global. Jadi hampir semua negara itu mengalami hal yang sama karena memang ada perlambatan. Jadi pengaruh global tidak terkecuali Indonesia tentunya,” ujar Wapres kepada awak media usai melakukan kunjungan di MusiumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024).

Wapres pun menekankan bahwa Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kompetensi angkatan kerja sesuai dengan kebutuhan pemberi kerja.

“Pertama, tentu kita memperbanyak investasi supaya bisa menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, investasi dari luar negeri terus kita gencarkan setiap tahun agar ada peningkatan- peningkatan,” ungkap Wapres.