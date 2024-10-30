Singgung Pengangguran, Prabowo Mau Buka Lapangan Kerja Baru

JAKARTA - Presiden Prabowo meminta Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli segera mengatasi masalah pengangguran. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepadanya untuk mengatasi masalah pengangguran dan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Terkait dengan pengangguran, itu akan menjadi concern kami, kemudian bagaimana kita menyiapkan, Pak Presiden kan punya beberapa program strategis saya bertugas untuk bagaimana menjadikan ini peluang untuk menciptakan lapangan kerja yang baru buat mereka,” ujar Yassierli kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Rabu (30/10/2024).

BACA JUGA: Kang Emil Akan Genjot Ekonomi Kreatif untuk Kurangi Pengangguran

Yassierli pun mengatakan sebagai langkah pertama yakni dengan melakukan revitalisasi Balai-Bali Pelatihan Kerja (BLK). Dengan begitu, diharapkan semakin meningkatkan efektivitasnya untuk agar tenaga kerja terampil bisa siap kerja.

“Untuk itu kami harus melakukan pertama revitalisasi balai-balai latihan kerja kita akan meningkatkan efektivitasnya kita akan meningkatkan aksesnya dan juga kita akan meningkatkan skalanya,” ujarnya.