HOME FINANCE HOT ISSUE

Jumlah Pengangguran RI Masih 7,47 Juta Orang

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 05 November 2024 |13:11 WIB
Jumlah Pengangguran RI Masih 7,47 Juta Orang
Jumlah Pengangguran Indonesia Menurun. (Foto: Okezone.com/Freepik)




JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan jumlah pengangguran Indonesia turun menjadi 7,47 juta orang pada Agustus 2024.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, penurunan terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja bertambah, diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang juga bertambah.

"Di sisi lain angkatan kerja yang tidak terserap kerja menjadi pengangguran jumlahnya adalah sebanyak 7,47 juta orang atau menurun 0,39 juta orang dibandingkan dengan Agustus 2023," ujar Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS, Selasa (5/11/2024).

Angka ini, lanjut Amalia, lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan bahkan lebih rendah dibandingkan tingkat pengangguran sebelum pandemi Covid-19, dimana pada Agustus 2019 sebesar 5,23%.

Selama setahun terakhir, pertanian, perdagangan dan industri pengolahan pemerintahan menjadi sektor tertinggi peningkatan tenaga kerja, yaitu masing-masing sekitar 1,31 juta orang, 0,78 juta orang dan 0,66 juta orang.

Data BPS mencatat, penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 215,37 juta orang dan angkatan kerja sebanyak 152,11 juta orang. Dari jumlah tersebut yang bekerja sebanyak 144,64 juta orang.

