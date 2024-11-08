Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Angka Pengangguran RI Turun Jadi 7,47 Juta Orang

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Jum'at, 08 November 2024 |06:08 WIB
Angka Pengangguran RI Turun Jadi 7,47 Juta Orang
Angka Pengangguran RI Menurun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Jumlah pengangguran angkatan kerja di Indonesia mencapai 7,47 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebanyak 0,39 juta orang dibandingkan dengan data pada Agustus 2023.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut, angka ini lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan bahkan lebih rendah dari tingkat kemiskinan sebelum pandemi Covid-19, yaitu sebesar 5,23% pada Agustus 2019.

Penurunan terjadi di tengah jumlah penduduk usia kerja bertambah, diikuti dengan jumlah angkatan kerja yang juga bertambah.

Menurut data BPS, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia mencapai 215,37 juta orang, dengan 152,11 juta di antaranya merupakan angkatan kerja. Dari angka tersebut, sebanyak 144,64 juta orang memiliki pekerjaan.

Selama setahun terakhir, pertanian, perdagangan dan industri pengolahan pemerintahan menjadi sektor tertinggi peningkatan tenaga kerja, yaitu masing-masing sekitar 1,31 juta orang, 0,78 juta orang dan 0,66 juta orang.

Halaman:
1 2
