HOME FINANCE HOT ISSUE

Tekan Angka Pengangguran di Jakarta, Caranya?

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |19:39 WIB
Tekan Angka Pengangguran di Jakarta, Caranya?
Pengangguran di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024 mencatat persentase tingkat pengangguran di DKI Jakarta sebesar 6,03%, menempati posisi keempat secara nasional.

Beberapa faktor yang memengaruhi tingginya angka pengangguran tersebut seperti laju pertumbuhan penduduk, ketidaksesuaian antara pendidikan dan keterampilan yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja, serta terbatasnya jumlah lapangan kerja.

Pemerintah hingga pihak swasta berkolaborasi untuk menurunkan angka pengangguran di Jakarta, salah satunya melalui pelatihan dengan beragam sesi pengembangan diri dan keterampilan yang relevan serta dapat diterapkan oleh generasi muda di dunia kerja mereka.

"Ini menjadi bagian dari komitmen untuk membantu generasi muda menghadapi tantangan tersebut, dengan mengembangkan potensi diri dan membantu mereka mencapai kemapanan finansial. Tidak hanya memberikan pembekalan dan pelatihan, Color You Up juga menjadi sarana untuk membangun karier, terutama di industri bancassurance Indonesia," kata Chief Distribution Officer & Sharia Director Sun Life Indonesia Danning Wikanti dalam keterangannya, Jakarta, Minggu (25/8/2024).

Pelatihan memadai untuk generasi muda di Jakarta. Pihaknya menyediakan kesempatan untuk mereka bisa bergabung sebagai insurance advisor.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
