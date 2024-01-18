Ekonomi China Tumbuh 5,2% pada 2023, Terburuk sejak 1990

JAKARTA - Ekonomi China tumbuh 5,2% pada 2023. Catatan ini terburuk sejak 1990. China terpukul oleh krisis properti yang melumpuhkan, tingkat konsumsi yang lesu dan gejolak global.

Angka-angka itu sesuai dengan perkiraan dan bahkan melampaui target tetapi kemungkinan besar akan menambah tekanan baru terhadap para pejabat untuk mengeluarkan lebih banyak langkah stimulus untuk memulai aktivitas bisnis dan meningkatkan belanja konsumennya.

Biro Statistik Nasional (NBS) China mengungkapkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) tumbuh 5,2%.

PDB China tahun lalu mencapai 126,06 triliun yuan (sekitar Rp276,6 kuadriliun) pada 2023 dibanding PDB 2022 yang berada di angka 120.4724 triliun yuan, menurut data NBS.

Angka tersebut lebih baik daripada tiga persen yang tercatat pada 2022, sewaktu langkah-langkah pembatasan ketat nol-COVID menghancurkan aktivitas. Namun, ini menandai kinerja terlemahnya sejak 1990, di luar tahun-tahun ketika pandemi terjadi.

Meskipun pertumbuhan 5,2% akan dipandang dengan iri oleh pemerintah negara-negara lain seperti AS dan eurozone-masing-masing mengalami pertumbuhan sekitar 2% pada 2022, angka tersebut jauh di bawah 6% atau 7% yang terus menerus tercatat pada tahun 2010-an.

BACA JUGA:

Setelah mencabut langkah-langkah pembatasan sangat ketat terkait COVID pada akhir 2022, Beijing menetapkan target pertumbuhan sekitar 5% untuk 2023.

Perekonomian sempat mengalami pemulihan pascapandemi tetapi melemah dalam beberapa bulan kemudian karena kepercayaan yang rendah di kalangan konsumen dan bisnis berdampak pada konsumsi.