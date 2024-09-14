Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

China Naikkan Usia Pensiun Pekerja, Laki-Laki Jadi 63 Tahun

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Sabtu, 14 September 2024 |12:02 WIB
China Naikkan Usia Pensiun Pekerja, Laki-Laki Jadi 63 Tahun
China Naikkan Usia Pensiun Pekerja. (Foto: okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - China akan menaikkan usia pensiun di negaranya. Hal Langkah itu mempercepat perombakan undang-undang yang telah berusia puluhan tahun untuk mengatasi tekanan ekonomi akibat menyusutnya angkatan kerja.

Reformasi merupakan hal yang mendesak karena angka harapan hidup di China telah meningkat menjadi 78 tahun pada 2021 dari sekitar 44 tahun pada 1960 dan diproyeksikan melebihi 80 tahun pada 2050. Pada saat yang sama, populasi pekerja yang diperlukan untuk mendukung lansia semakin menyusut.

Usia pensiun bagi laki-laki akan dinaikkan menjadi 63 tahun dari 60 tahun. Sedangkan bagi perempuan pekerja kerah putih akan dinaikkan menjadi 58 tahun dari 55 tahun. Bagi perempuan pekerja kerah biru akan disesuaikan menjadi 55 dari 50 tahun.

Perubahan tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Demikian dikutip dari VOA Indonesia, Sabtu (14/9/2024).

Dengan membuat masyarakat bekerja lebih lama akan mengurangi tekanan pada anggaran pensiun karena banyak provinsi di China yang sudah terpuruk akibat defisit yang besar.

Namun menunda pembayaran pensiun dan mewajibkan pekerja lanjut usia untuk tetap bekerja lebih lama mungkin tidak bisa diterima oleh seluruh masyarakat.

Xinhua melaporkan bahwa para anggota parlemen terkemuka China membahas topik tersebut pada 10 September. Namun rencana tersebut mendapat respons dari ratusan ribu orang melalui media sosial.

Banyak di antara warganet China yanng menyatakan kekhawatiran akan semakin banyak pencari kerja yang mengejar terlalu sedikit lowongan pekerjaan.

1 2
