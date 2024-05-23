Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

JP Morgan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi China Naik Jadi 5,2%

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 23 Mei 2024 |14:07 WIB
JP Morgan Prediksi Pertumbuhan Ekonomi China Naik Jadi 5,2%
Pertumbuhan Ekonomi China Diprediksi Meningkat. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Ekonom China di JP Morgan, Zhu Haibin memproyeksikan ekonomi China akan tumbuh 5,2% pada tahun ini. Naik dari estimasi sebelumnya yang sebesar 4,9%.

Ekonom mengumumkan proyeksi terbarunya dalam acara J.P. Morgan Global China Summit yang berlangsung di Shanghai pada Rabu 22 Mei 2024.

Zhu mengatakan, pertumbuhan ekonomi China yang kuat sebesar 5,3% secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal pertama (Q1) 2024 melampaui ekspektasi pasar dan menandai awal yang baik untuk tahun ini.

Dia menyatakan, tiga sorotan utama ekonomi China pada Q1 tahun ini yakni peningkatan (yoy) nilai tambah industrinya, diversifikasi produk dan tujuan ekspor China, serta kebangkitan industri dan teknologi baru sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi.

Nilai tambah industri China, menurut dia, telah melampaui pertumbuhan ekonomi negara itu secara keseluruhan,

Halaman:
1 2
