Ekonomi China Tumbuh 5,3% pada Kuartal I-2024

JAKARTA - China mencatat pertumbuhan ekonomi 5,3% di kuartal I-2024. Capaian tersebut naik dibanding perkiraan di tiga bulan pertama tahun ini.

Tumbuhnya ekonomi China didukung kebijakan-kebijakan yang bertujuan mendorong permintaan yang tumbuh dan lebih kuat. Hal inilah yang membuat kekuatan ekonomi terbesar kedua dunia ini tumbuh 5,3% pada Januari-Maret, mengungguli perkiraan para analis yang sebelumnya menetapkan angka 4,8%.

Ekonomi China berjuang pulih kembali setelah pandemi Covid-19, dengan pelemahan dalam permintaan dan krisis properti membebani pertumbuhannya.

Data yang lebih baik dari perkiraan pada Selasa ini muncul beberapa hari setelah China melaporkan bahwa nilai ekspor mereka turun 7,5% pada Maret, dibandingkan data tahun sebelumnya. Sementara impor juga ikut melemah.

Inflasi mereda, mencerminkan tekanan deflasi akibat permintaan yang kendor di tengah krisis di sektor properti.

Catatan industrial untuk kuartal pertama naik 6,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan penjualan ritel tumbuh dalam kecepatan tahunan 4,7%. Investasi tetap, di pabrik-pabrik dan peralatan, tumbuh 4,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Pengamat Ekonomi Oxford Economics, Louise Loo, pertumbuhan yang kuat pada Januari-Maret didukung oleh kerja manufaktur yang luas, pengeluaran rumah tangga yang didorong oleh perayaan liburan tahun baru Imlek dan kebijakan-kebijakan yang membantu mendorong investasi.

“Meski begitu, indikator aktivitas para Maret “secara terpisah” menunjukkan pelemahan terjadi selepas tahun baru Imlek,” kata dia, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (17/4/2024).

“Kondisi permintaan eksternal juga masih tidak bisa diperkirakan, seperti terlihat dalam kinerja ekspor yang buruk pada bulan Maret,” tambahnya.