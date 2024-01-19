Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung September 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |10:37 WIB
BRI Targetkan Penyaluran KUR Rp165 Triliun Rampung September 2024
Bank BRI Targetkan KUR di 2024 (Foto: BRI)
JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk optimis menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp165 triliun sebelum tahun 2024 berakhir.

Optimisme tersebut tak lepas dari strategi yang telah disusun perseroan utamanya terkait percepatan graduasi atau upaya menaik kelaskan nasabah eksisting, dan perluasan jangkauan penerima baru.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari menetapkan target penyaluran KUR di tahun ini rampung pada bulan September 2024.

“Untuk tahun ini kami akan salurkan KUR kepada lebih dari 3,7 juta nasabah dari pipeline sebanyak 7 juta. (Selain itu), Kami juga sudah siapkan nasabah-nasabah lama kami kurang lebih 2 juta kita akan naikkelaskan,” ucap Supari dalam keterangan resminya, Jumat (19/1/2024).

Target ini lebih tinggi dibanding pencapaian 2023 yang mana BRI telah menjangkau 3,4 juta nasabah dengan 2,2 juta diantaranya merupakan nasabah baru. Sementara, BRI telah menaikkelaskan nasabah KUR eksisting sebesar 1,7 juta.

