Kembangkan AI, Mark Zuckerberg Rela Habiskan Miliaran Dolar AS

JAKARTA - Meta mengeluarkan miliaran dolar untuk chip komputer populer Nvidia, yang menjadi inti dari penelitian dan proyek kecerdasan buatan. Pada akhir tahun 2024, infrastruktur itu akan mencakup 350.000 kartu grafis H100 dari Nvidia.

"Peta jalan masa depan" perusahaan untuk AI memerlukan pembangunan infrastruktur komputasi besar," tulis Mark Zuckerberg dalam unggahan Instagram Reels resmi miliknya, dikutip Jumat, (19/1/2024).

Zuckerberg tidak menyebutkan berapa banyak unit pemrosesan grafis (GPU) yang sudah dibeli oleh perusahaan, tetapi H100 baru masuk pasar pada akhir 2022 dalam pasokan terbatas.

Berdasarkan analis di Raymond James memperkirakan Nvidia menjual H100 seharga USD25 ribu atau setara Rp388 juta (kurs Rp15.534 per USD) hingga USD30. ribu atau setara Rp466 juta. Bahkan di eBay, harganya bisa mencapai lebih dari USD40 ribu atau setara dengan Rp621 juta. Jika Meta membayar di ujung harga rendah, bisa mencapai pengeluaran hingga USD9 miliar.

Selain itu, Zuckerberg mengatakan infrastruktur komputasi Meta akan mengandung hampir 600.000 setara H100 dari komputasi jika memasukkan GPU lain. Pada bulan Desember, perusahaan teknologi seperti Meta, OpenAI, dan Microsoft mengatakan mereka akan menggunakan chip komputer AI Instinct MI300X baru dari AMD.

Meta membutuhkan chip komputer berat ini saat mengejar penelitian kecerdasan buatan umum (AGI), yang Zuckerberg katakan sebagai visi jangka panjang perusahaan. OpenAI dan unit DeepMind milik Google juga sedang melakukan penelitian AGI, bentuk kecerdasan buatan masa depan yang setara dengan kecerdasan tingkat manusia.