Harga Emas Antam Stagnan Dibanderol Rp1.128.000 per Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Antam) terpantau stagnan di level Rp1.128.000 per gram pada hari ini, Minggu (21/1/2024).

Sama halnya pada buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan, juga stagnan di level Rp1.027.000 per gram.

Mengutip laman logammulia.com, cetakan emas terkecil yakni 0,5 gram, berada di level Rp614.000. Sedangkan, untuk satuan 5 gram, dihargai Rp5.415.000, dan 10 gram Rp10.775.000.

Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp53.545.000. Sementara untuk ukuran emas yang terbesar, yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp534.320.000 dan Rp1.068.600.000.

Sebagai informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.