Jawab Greenflation, Mahfud MD ke Gibran: Ngarang-Ngarang Ndak Karuan

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |22:13 WIB
Jawab Greenflation, Mahfud MD ke Gibran: Ngarang-Ngarang Ndak Karuan
Ganjar Pranowo-Mahfud MD Debat Cawapres (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka menampilkan gestur celangak-celinguk saat mendengar jawaban dari Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD.

Momen itu terjadi pada debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Gibran saat itu mempertanyakan bagaimana cara mengatasi inflasi hijau kepada Mahfud MD.

Gibran saat itu merasa tidak puas lantaran jawaban Mahfud MD justru mengarah ke ekonomi hijau. Merasa tidak puas, Gibran kemudian celangak celinguk mencari jawaban Mahfud.

“Saya nyari jawaban pak Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah jawab ekonomi hijau,” kata Gibran.

Mendengar respon Gibran, Mahfud lantas juga seolah memberikan respon serupa. Ia sempat melihat ke atas dan menjawab juga mencari jawaban Gibran.

“Saya juga ingin mencari tuh jawabannya ngawur juga. Ngarang-ngarang ndak karuan,” Jawab Mahfud.

