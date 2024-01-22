Simak Ya! Begini Skill CASN yang Dicari Negara pada 2024

JAKARTA - Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini mengungkapkan kriteria CASN yang dicari negara tahun ini. Diketahui Pemerintah akan kembali membuka seleksi 2,3 juta Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun ini.

Rekrutmen ASN 2024 diarahkan untuk menunjang keberlanjutan reformasi birokrasi pemerintah. Untuk kuota penerimaan di instansi pusat sebanyak 420.183 formasi, sekolah kedinasan 6.027 formasi, serta penerimaan di instansi daerah 1.867.333 formasi.

Di mana instansi-instansi pemerintah akan didominasi oleh generasi muda. Untuk itu, terdapat beberapa kemampuan (skill) yang harus dimiliki. Yang pertama adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, termasuk mengonsep ide, mempunyai kemampuan desain dan visual, dan inovatif.

“Kita butuh anak-anak yang memang penuh ide, bagaimana kemampuan desain dan virtual, kemampuan berkomunikasi dan sebagainya,” tutur Rini, Senin (22/1/2024).

Kedua, kemampuan teknologi tentang bagaimana memahami penggunaan perangkat lunak (software), bahasa pemograman hingga kemampuan menganalisa data.

Ketiga yakni kemampuan komunikasi yang mencakup berbicara, menulis, mendengarkan, hingga bernegosiasi.