HOME FINANCE HOT ISSUE

Dianggap Gagal, Istana: Proyek Food Estate Bakal Terus Dievaluasi

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |14:34 WIB
Dianggap Gagal, Istana: Proyek Food Estate Bakal Terus Dievaluasi
Food Estate Gagal (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan program food estate akan terus dievaluasi. Menurutnya perlu penyempurnaan pada program itu.

Hal itu menanggapi perihal Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD yang menyebut food estate yang dilaksanakan pemerintah saat ini sebagai proyek gagal.

"Iya dievaluasi terus karena tentu implementasinya ada beberapa hal yang sifatnya kompleks yang perlu dilakukan penyempurnaan-penyempurnaan," kata Ari dalam keterangannya, Senin (22/1/2024).

Ari menjelaskan bahwa program food estate dikeluarkan untuk merespon situasi pangan di Indonesia saat krisis ekonomi yang melanda usai pandemi covid-19.

"Kebijakan food estate itu kan untuk merespons situasi yang kita hadapi ya. Kita tau bahwa situasi perekonomian dunia saat ini tidak baik-baik saja. Ada yang kita sebut krisis pangan. Jadi setelah pandemi temen-temen ketahui bahwa seluruh dunia menghadapi ancaman krisis pangan," jelasnya.

Halaman:
1 2
