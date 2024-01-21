Kritik Food Estate yang Gagal, Mahfud MD: Yang Benar Aja, Rugi Dong Kita

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan pemerintah tidak serius dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA)

Mahfud menyatakan sejak dahulu masyarakat Indonesia sudah memberikan perlindungan untuk alam tetap lestari.

"Hak manusia dan alam, masyarakat Indonesia di masa lalu sudah biasa untuk memberikan perlindungan untuk alam tetap lestari," jelas Mahfud ketika memaparkan visi misinya dalam pembukaan debat keempat cawapres Minggu (21/01/2024).

Mahfud juga mengatakan bahwa konstitusi kita juga sudah mengatur bahwa alam digunakan untuk sebesar-besarnya untuk rakyat.

"Bahkan konstitusi kita juga mengatakan alam untuk digunakan untuk sebesar-besarnya untuk rakyat," lanjutnya.