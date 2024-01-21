Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Mahfud MD Ungkap Masalah Besar Tanah Adat: 10 Ribu Pengaduan hingga 2.578 Kasus

Binti Mufarida , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:50 WIB
Mahfud MD Ungkap Masalah Besar Tanah Adat: 10 Ribu Pengaduan hingga 2.578 Kasus
Mahfud MD Ungkap Masalah Besar Tanah Adat. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor Urut 3, Mahfud MD membeberkan masalah tanah adat di Indonesia. Mahfud menyebut data Kemenko Polhukam tercatat 2.587 kasus tanah adat hingga tahun 2024.

“Saya ingin memulai masalah ini dengan pengalaman. Bahwa, saat ini di tahun 2024 ini berdasarkan rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini,” kata Mahfud di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024).

Mahfud pun mengatakan bahwa aturan mengenai masalah tanah adat ini sudah dilaksanakan namun justru aparatnya tidak melaksanakan aturannya. “Ada orang yang mengatakan ada aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan, tidak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan, akalnya banyak sekali.”

Lebih lanjut, Mahfud pun mengutip dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa penguasaan tanah jenis tambang sangat berbahaya.

“Itu 4 hari yang lalu ketika kami ketemu di KPK, Saya ulangi KPK mengatakan itu bahaya itu penguasaan tanah tapi jenis-jenis tambang,” ujarnya.

“Oh sudah di sudah dicabut nih, saya nih pengalaman saya juga ada sudah dicabut oleh Mahkamah Agung, tidak dilaksanakan sampai setahun setengah, IUP tadi yang dikatakan oleh Mas Gibran. Ada perintah dari Mahkamah Agung di sana dicabut ini IUP sudah inkrah satu setengah tahun tidak jalan,” kata Mahfud.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/19/320/2614341/bereskan-masalah-pertanahan-menteri-atr-dialog-langsung-dengan-masyarakat-2e9oabVEXn.jpg
Bereskan Masalah Pertanahan, Menteri ATR Dialog Langsung dengan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/04/12/470/1885768/menteri-atr-masih-cari-solusi-atasi-sengketa-lahan-masyarakat-adat-gJa971y3lC.jpg
Menteri ATR Masih Cari Solusi Atasi Sengketa Lahan Masyarakat Adat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/20/470/1623157/pemerintah-bentuk-satgas-untuk-percepat-legalisasi-tanah-adat-1T0Fn1XauB.jpg
Pemerintah Bentuk Satgas untuk Percepat Legalisasi Tanah Adat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2017/02/20/470/1623108/pemerintah-akan-legalisikan-12-7-juta-hektare-hutan-adat-hingga-2019-UtTcSX1UtE.jpg
Pemerintah akan Legalisasikan 12,7 Juta Hektare Hutan Adat hingga 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179877//mahfud_md-mrTE_large.jpg
Terungkap! Ini Isi Pertemuan Purnawirawan Jenderal Polri dengan Mahfud MD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/337/3179852//mahfud_md_bersama_purn_jenderal_polri-x3gp_large.jpg
Mahfud MD Diskusi dengan Purnawirawan Jenderal, Bahas Reformasi Polri?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement