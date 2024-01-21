Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mahfud MD Sebut 20 Ribu Orang Kalimantan Belum Punya KTP

Pika Piqhaniah , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |20:56 WIB
Mahfud MD Sebut 20 Ribu Orang Kalimantan Belum Punya KTP
Ganjar Pranowo-Mahfud MD Debat Cawapres (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyatakan, salah satu penyebab masyarakat adat tidak dilibatkan adalah karena tidak memiliki KTP.

"No one let behind dan itu yang saya lakukan, jangan ada yang tertinggal. dan itu yang saya lakukan kalau bapak tadi katakan jangan ada yang tertinggal dong, semua dilibatkan," kata Mahfud, dalam Debat Keempat Pemilu 2024, Minggu (21/1/2024).

Mahfud juga menjelaskan alasannya untuk membatalkan 14 pasal yang terkait dengan masyarakat adat adalah untuk memberikan hak kepada mereka yang tinggal di sana.

"Dan itu yang tadi saya putuskan ketika saya membatalkan 14 pasal undang-undang pesisir justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan. Sehingga mereka coba sekarang ini masyarakat adat yang ada di Kalimantan Timur itu 20.000 orang tidak bisa memilih karena tidak punya KTP," ujar Mahfud.

Dia juga menjelaskan alasan masyarakat adat tidak memiliki KTP karena dianggap menghuni hutan negara yang tidak boleh ditinggali. Menurutnya, hal tersebut tidak adil, mengingat masyarakat adat telah tinggal di hutan itu selama puluhan tahun.

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
